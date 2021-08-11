Боксер Гаджимагомедов: перенос Олимпиады позволил восстановиться после травмы

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Перенос Олимпиады в Токио на год из-за ситуации с коронавирусом позволил восстановиться после травмы российскому боксеру Муслиму Гаджимагомедову, завоевавшему серебряную медаль. Об этом он сообщил ТАСС.

6 августа российский боксер Муслим Гаджимагомедов уступил кубинцу Хулио ла Крусу в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг и стал серебряным призером турнира.

"Кому-то перенос пошел на пользу, кому-то нет. Мне, например, пошел на пользу, потому что у меня были травмы, после чемпионата мира у меня была операция на руке и очень свежая рана. И за этот год я полностью восстановил руку, прошел нужные процедуры и мог нормально боксировать", - сказал Гаджимагомедов.

Он уточнил, что во время отборочного турнира перед пандемией коронавируса у него была свежая травма и он не мог боксировать в полную силу.

Гаджимагомедову 24 года, он является чемпионом мира и серебряным призером первенства Европы. В его активе также золотая награда Европейских игр в Минске и три победы на чемпионатах России.