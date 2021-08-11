Олимпийский гребной канал планируют построить в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Олимпийский гребной канал в скором времени может появиться в Петербурге. В правительстве уже обсудили его примерную концепцию и сейчас определяются с местом строительства. Об этом рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь на пресс-конференции в среду.

"Олимпийского гребного канала у нас сейчас нет. Тот канал, который есть на Крестовском острове, его дистанция - 1 км, а в академической гребле дистанция должна быть 2 км. Мы сейчас с правительством Петербурга делаем концепцию, примерно нашли локацию, где можно построить олимпийский гребной канал", - рассказал он.

"Мы сейчас переживаем трагедию в гребном спорте, поскольку со времен Советского Союза в Петербурге было 33 гребных школы, а на сегодняшний день - 1,5. Конкуренция даже в рамках города не очевидная. Нужно приложить усилия для развития материально-технической базы", - сказал он, добавив, что в Петербурге есть традиции, олимпийские чемпионы, необходимые специалисты и тренеры высокого класса, а условий для тренировок нет. Сейчас спортсмены вынуждены ездить в Краснодарский край на учебно-тренировочные сборы, чтобы приблизить тренировочный процесс к соревновательному. Шантырь подчеркнул, что необходимо создавать конкуренцию, открывать новые клубы.