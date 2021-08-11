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Шахматные турниры

Россиянка Ольга Гиря сыграла вничью в третьем туре чемпионата Европы по шахматам

Ранее спортсменка одержала две победы

ТАСС, 11 августа. Российская шахматистка Ольга Гиря черными фигурами сыграла вничью с представительницей Армении Анной Саргсян в третьем туре женского чемпионата Европы. Турнир проходит в Румынии.

Ранее Гиря обыграла представительницу Польши Оливию Киолбасу белыми фигурами и соотечественницу Елену Семенову черными фигурами.

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. Текущий чемпионат завершится 21 августа, в нем принимают участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд - $54,5 тыс.

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Шахматные турниры
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