Хачанов обыграл Карацева и вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Торонто

ТАСС, 11 августа. Россиянин Карен Хачанов обыграл соотечественника Аслана Карацева в матче второго круга теннисного турнира серии "Мастерс" в канадском Торонто.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Хачанова. Карацев имел 15-й номер посева. В третьем круге Хачанов сыграет с греком Стефаном Циципасом (третий номер посева). Карацев и Хачанов провели пятый матч, на счету Хачанова четыре победы, у Карацева - одна.

Также в третий круг вышел другой россиянин Андрей Рублев (4), который обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Следующим соперником Рублева станет американец Джон Изнер.

Карацеву 27 лет, он занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году. На прошедших Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Хачанову 28 лет, он располагается на 28-м месте в мировом рейтинге, на его счету четыре титула под эгидой ATP. На турнирах серии Большого шлема дважды доходил до четвертьфинальной стадии (Открытый чемпионат Франции в 2019 году и Уимблдон в 2021 году). На минувших Играх в Токио стал серебряным призером в одиночном разряде.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Общий призовой фонд - $3,4 млн. Среди россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). Турнир завершится 15 августа.