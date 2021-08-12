Потапова из-за травмы досрочно завершила матч второго круга теннисного турнира в Монреале

ТАСС, 12 августа. Россиянка Анастасия Потапова проиграла американке Кори Гауфф в матче второго круга теннисного турнира серии "Премьер" в Монреале.

Российская теннисистка из-за травмы была вынуждена досрочно завершить матч в конце первого сета при счете 5:0 в пользу Гауфф. В третьем круге 17-летняя американка, посеянная на турнире под 15-м номером, встретится с британкой Йоханной Контой.

Выступление на турнире продолжают россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Потаповой 20 лет, она занимает 100-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

Гауфф располагается на 24-й строчке мирового рейтинга, в ее активе одна победа на турнире под эгидой WTA. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победитель получит $221,5 тыс. Среди россиянок турнир выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).