Янис Тимма сыграл второй матч за "Орландо" в летней лиге НБА

ТАСС, 12 августа. Латвийский форвард "Орландо" Янис Тимма сыграл во втором матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Кливленда".

Встреча закончилась со счетом 94:84 в пользу "Кливленда". Тимма провел на площадке 14 минут и набрал восемь очков. Также латвийский баскетболист сделал четыре подбора при одной потере.

Форвард дебютировал за "Орландо" 10 августа в матче против "Голден Стэйт" (91:89). Латвиец набрал тогда 11 очков и сделал шесть подборов при одной потере.

Тимме 29 лет, с 2019 по 2021 год баскетболист выступал за подмосковные "Химки", в составе которых стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19. Ранее Тимма выступал за латвийские клубы "Вентспилс" и ВЭФ, испанскую "Басконию", греческий "Олимпиакос" и санкт-петербургский "Зенит", с которым он доходил до полуфинала Единой лиги ВТБ (2015/16).