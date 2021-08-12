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НБА

Янис Тимма сыграл второй матч за "Орландо" в летней лиге НБА

За 14 минут на площадке в игре против "Кливленда" латвийский форвард набрал восемь очков

ТАСС, 12 августа. Латвийский форвард "Орландо" Янис Тимма сыграл во втором матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Кливленда".

Встреча закончилась со счетом 94:84 в пользу "Кливленда". Тимма провел на площадке 14 минут и набрал восемь очков. Также латвийский баскетболист сделал четыре подбора при одной потере.

Форвард дебютировал за "Орландо" 10 августа в матче против "Голден Стэйт" (91:89). Латвиец набрал тогда 11 очков и сделал шесть подборов при одной потере.

Тимме 29 лет, с 2019 по 2021 год баскетболист выступал за подмосковные "Химки", в составе которых стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19. Ранее Тимма выступал за латвийские клубы "Вентспилс" и ВЭФ, испанскую "Басконию", греческий "Олимпиакос" и санкт-петербургский "Зенит", с которым он доходил до полуфинала Единой лиги ВТБ (2015/16).

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