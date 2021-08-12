Игроки НХЛ посетили тренировку сборной России по пляжному футболу перед чемпионатом мира

ХИМКИ /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) посетили открытую тренировку сборной России по пляжному футболу в преддверии домашнего чемпионата мира в Центре пляжных видов спорта СССР в Химках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Смертин ожидает от сборной России по пляжному футболу победы на домашнем чемпионате мира

Занятие посетили хоккеисты Клим Костин ("Сент-Луис"), Дмитрий Яшкин ("Аризона"), Павел Дорофеев (система "Лас-Вегаса", клуб Американской хоккейной лиги "Хендерсон Сильвер Найтс") и Денис Гурьянов ("Даллас"). Они поддержали национальную команду и пожелали ей выиграть домашний чемпионат мира. В тренировке сборной России принимают участие 15 игроков.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Игры турнира смогут посетить не более 50% зрителей от общей вместимости арены, которая составляет 5 000 человек. Зрители смогут прийти на матчи без QR-кодов и без наличия отрицательного теста. Стоимость билетов составит от 400 до 700 рублей.

На мировом первенстве помимо сборной России выступят команды Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Россияне в группе А сыграют с командами США, Парагвая и Японии. Матчи состоятся 19, 21 и 23 августа.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).