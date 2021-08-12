Карасев после Суперкубка УЕФА обслужит матч чемпионата России "Локомотив" - "Зенит"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Рафаэль Шафеев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Лунев. Карасев, Демешко и Гаврилин в среду работали на матче за Суперкубок УЕФА, в котором английский "Челси" в серии пенальти обыграл испанский "Вильярреал".

Матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет 15 августа в Москве на "РЖД-Арене", начало - в 17:30 мск.

14 августа пройдут четыре матча тура: встречу "Нижний Новгород" - "Уфа" обслужит Василий Казарцев, "Спартак" - "Урал" - Евгений Кукуляк, "Ахмат" - "Динамо" - Сергей Иванов, "Ростов" - ЦСКА - Кирилл Левников. 15 августа помимо матча "Локомотив" - "Зенит" состоятся еще две встречи: "Рубин" и "Крылья Советов" рассудит Алексей Сухой, "Краснодар" и "Арсенал" - Павел Шадыханов. На заключительную игру тура "Сочи" - "Химки", которая пройдет 16 августа, назначен Владислав Безбородов.