В Екатеринбурге почти наполовину построили общественный центр Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Общественный центр, который будет построен для проведения Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, готов почти на 50%. В нынешнем году планируется начать отделочные работы, сообщил в четверг журналистам заместитель генерального директора компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Данил Значков.

"Общественно-учебный центр находится в степени готовности порядка 45%. В этом сезоне [он] входит в тепловой контур, и [в нем] начинаются отделочные работы", - сказал он.

Значков добавил, что центр после Универсиады можно будет использовать для проведения лекций и массовых мероприятий. Также, по его словам, активно идет строительство Дворца водных видов спорта. В начале 2022 года планируется начать тестовое заполнение четырех бассейных ванн для проверки их гидроизоляционных свойств.

Деревня Универсиады разместится на площади более 230 тыс. кв. м, там будут расположены Дворец водных видов спорта, общежития для спортсменов, медицинский центр и другие объекты. После проведения Игр общежития будут переданы Уральскому федеральному университету для размещения студентов, также планируется открыть несколько институтов вуза на объектах деревни.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.