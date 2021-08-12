Бегун Григоров стал 15-м российским спортсменом, отбывающим наказание за эритропоэтин

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Бегун из Мордовии Андрей Григоров, дисквалифицированный на пять лет за нарушение антидопинговых правил, стал 15-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Допинг-проба, взятая у спортсмена 15 июня, показала наличие в его организме запрещенных веществ: эритропоэтина и фенотерола. Григоров будет отбывать дисквалификацию до 14 июня 2026 года.

За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от соревнований на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин, Ксения Савина, Анастасия Баздырева, Максим Александров, Максим Краснов и Вадим Улижов, гребец Олег Жестков, велогонщики Евгений Кудрявцев, Сергей Николаев, Евгений Гаврилов и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева.

В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова, Евгений Дементьев, биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых, Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем, некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за использование ЭПО Логинов вернулся в спорт.