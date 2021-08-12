Семенов и Лешуков стартовали с победы на чемпионате Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 12 августа. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов одержали победу над белорусами Александром Дедковым и Павлом Петрушко в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Встреча закончилась со счетом 21:11, 21:19 в пользу российских волейболистов. В следующем матче Лешуков и Семенов сыграют с победителями матча между австрийцами Мартином Эрмакорой и Морицем Пристауцем-Тельсниггом и бельгийцами Дрисом Кукелькореном и Томом ван Валле.

Ранее свой первый матч выиграли россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, обыгравшие эстонцев Кусти Нылвака и Марта Тийсаара (21:18, 28:26). Во втором матче российские волейболисты сыграют с нидерландцами Кристианом Варенхорстом и Стивеном ван де Вельде. Также победу одержали Никита Лямин и Тарас Мыськив, обыгравшие латвийцев Александра Самойлова и Яниса Шмединьша (27:25, 22:20), в следующем матче они встретятся с поляками Петром Кантором и Бартошем Лосяком.

Александр Лихолетов и Руслан Быканов уступили итальянцам Паоло Николаи и Даниэле Лупо (19:21, 20:22), во втором матче они сыграют с немцами Александром Валькенхорстом и Свеном Винтером.

Участники чемпионата Европы разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Победители групп выходят напрямую в 1/8 финала, команды, занявшие второе и третье места, попадут в 1/16 финала.

Лешуков и Семенов являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года в Москве, тогда они уступили в финальном матче норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала, где также проиграли Молу и Сёруму.