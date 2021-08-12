Жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу пройдет 13 августа

Трансляция жеребьевки пройдет в эфире канала "Матч ТВ", начало - 14:30 мск. В мероприятии примут участие главные тренеры "Ростова" и "Ахмата" Юрий Семин и Андрей Талалаев, а также бывшие игроки сборной России Дмитрий Сычев, Александр Мостовой, Руслан Нигматуллин и Дмитрий Булыкин.

На групповом этапе Кубка России будет сформировано 11 групп, в каждой из которых будет по одному клубу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), а также первого и второго дивизионов Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1 и ФНЛ-2). Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала как представители России в еврокубковых турнирах.