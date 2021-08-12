Билеты на контрольные прокаты российских фигуристок и пар раскупили за два дня

ТАСС, 12 августа. Желающие посетить открытые контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в сентябре в Челябинске, раскупили все билеты на выступления одиночниц и пар за два дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Согласно постановлению регионального управления Роспотребнадзора в продажу поступило всего 450 билетов на каждую часть программы. Рассадка зрителей будет проходить с учетом социальной дистанции.

"На данный момент на женское одиночное катание и парное катание все билеты раскуплены. Билеты на мужское одиночное катание и танцы на льду еще остались", - сказала собеседница агентства.

Контрольные прокаты перед стартом следующего сезона пройдут 11-12 сентября на ледовой арене "Трактор" в Челябинске. В прокатах планируется участие всех ведущих фигуристов сборной России.