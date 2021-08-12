Берлин примет все этапы шахматной серии Гран-при в 2022 году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Шахматная серия Гран-при в 2022 году пройдет в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Впервые все этапы серии состоятся в одном городе. Также на организацию мероприятия претендовали бразильский Сан-Паулу и Лондон.

"FIDE продолжает поддерживать и проводить шахматные мероприятия высочайшего уровня в разных городах мира, - сказал президент организации Аркадий Дворкович. - Шахматы в Берлине - это часть культуры и истории, и мы рады, что у этого города и всей Европы будет возможность не только следить за играми онлайн, но и видеть их вживую, даже в эти непростые времена".

Турниры пройдут с февраля по апрель 2022 года, по их итогам будут определены два участника турнира претендентов, на котором поборются за право сыграть в матче за мировую шахматную корону. Призовой фонд каждого турнира составит €150 тыс.