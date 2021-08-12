Двух судей матча "Рубин" - "Ахмат" дисквалифицировали на две и четыре игры премьер-лиги

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный арбитр матча третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" - "Ахмат" Павел Кукуян дисквалифицирован на два матча, видеоассистент рефери Игорь Панин отстранен на четыре игры. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

"Рубин" 8 августа в Казани обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. На 55-й минуте игры вратарь грозненской команды Георги Шелия был удален с поля за фол за пределами штрафной площади. Кукуян изначально показал голкиперу желтую карточку, но после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) поменял решение и показал красную карточку. 11 августа контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибочным решение показать красную карточку вратарю грозненцев и отменил ошибочно примененное к нему удаление.

"Решения ожидаемые, были две ошибки в матче "Рубин" - "Ахмат", - сказал Хачатурянц. - Вы уже знаете об отмене красной карточки. Была ошибка по нарушению, которое VAR должен был идентифицировать на 17-й минуте игры, когда сбили нападающего "Ахмата".

"Панин пропустит четыре игры в РПЛ, Кукуян - две. Понятно, что есть ответственность судьи, но две ошибки были сделаны - в одном случае из-за невмешательства VAR, в другом - из-за ненужного вмешательства, когда Кукуян принял правильное решение и показал желтую карточку, а Панин зачем-то позвал его на предмет красной карточки", - добавил собеседник агентства.

"Рубин" после трех туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. "Ахмат", в активе которого три очка, располагается на девятой строчке. В четвертом туре казанцы 15 августа примут самарские "Крылья Советов". Грозненцы днем ранее на своем поле сыграют с московским "Динамо".