В Минспорте заявили, что приложат все усилия, чтобы Ласицкене и Сидорова получили визы США

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство спорта и министерство иностранных дел окажут поддержку российским легкоатлеткам Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой в получении визы для въезда в США. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

21 августа спортсменки должны выступить на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

"К сожалению, ни Всероссийская федерация легкой атлетики, ни сама Мария Ласицкене ранее не информировали Министерство спорта Российской Федерации о планах участия спортсменки в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Как только стало об этом известно, министерство спорта оперативно подключилось к решению вопроса получения визы для въезда на территорию США. В настоящее время Минспорт России совместно с МИД России прорабатывают варианты получения визы для спортсменки, аналогичную поддержку мы оказываем Анжелике Сидоровой. С учетом ограниченного срока, оставшегося до этапа Бриллиантовой лиги в Юджине, министерство спорта приложит все усилия для того, чтобы спортсменки выступили на последующих стартах в США", - говорится в заявлении ведомства.