Призера Олимпиады британского легкоатлета Уджу подозревают в употреблении допинга

ТАСС, 12 августа. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафетном беге 4х100 метров британец Чиджинду Уджа и еще три легкоатлета временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В допинг-пробе 27-летнего британца обнаружены запрещенные вещества остарин и S-23.

Дисциплинарные дела также открыты в отношении бахрейнского бегуна Садика Мику, грузина Беника Абрахамяна (толкание ядра) и кенийского бегуна Марка Одиамбо.

AIU ожидает заключения Международного агентства допинг-тестирования (ITA), которое проводило тестирование на Олимпиаде в Токио, по данным делам, после чего вынесет решения о наказании спортсменов.

В активе Уджы также золото чемпионатов мира (2017) и Европы (2016) в эстафете 4х100 метров.