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ATP

Рублев не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Торонто

Российский теннисист проиграл американцу Джону Изнеру
Андрей Рублев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Джону Изнеру в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в канадском Торонто.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Изнера. Рублев имел четвертый номер посева. Изнер и Рублев встретились в третий раз, россиянин не побеждал ни разу.

Ранее в четверг россиянин Карен Хачанов в третьем раунде проиграл греку Стефаносу Циципасу (3).

Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Изнеру 36 лет, он располагается на 30-й строчке мирового рейтинга, на его счету 16 титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2018 году.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Среди россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 15 августа.

Теги
ATPПавлюченкова, Анастасия СергеевнаРублев, Андрей АндреевичХачанов, Карен Абгарович
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