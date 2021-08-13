Первый после начала пандемии юниорский чемпионат мира по борьбе стартует в Уфе

ТАСС, 13 августа. Чемпионат мира среди юниоров по вольной, женской и греко-римской борьбе стартует в пятницу в Уфе. Турнир, не состоявшийся в 2020 году из-за пандемии коронавируса, впервые пройдет в России.

На первенство мира прибудут более 1 500 борцов, тренеров, судей и официальных лиц из 55 стран мира. По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, турнир станет по-настоящему долгожданным и глобальным событием для мира спортивной борьбы, ведь почти два года юниоры не могли выявить сильнейших на столь высоком уровне.

"Юниорский чемпионат мира на Играх в Токио был самой обсуждаемой темой после непосредственно олимпийского турнира по борьбе, - рассказал Мамиашвили. - 15 августа мы встречаем президента UWW (Объединенного мира борьбы - прим. ТАСС) Ненада Лаловича, он примет участие в церемонии открытия чемпионата мира".

Юниорский чемпионат мира пройдет в присутствии зрителей. "На соревнования будут допускаться только те зрители, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, имеют соответствующую справку или предоставили отрицательный результат ПЦР-теста сроком не старше трех дней", - сообщили ТАСС в дирекции по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий Республики Башкортостан.

Для проведения чемпионата на "Уфа-Арене" подготовили четыре ковра, соревновательная программа начнется 13 августа по неолимпийскому виду борьбы - грэпплингу. С 16 по 22 августа участники выявят сильнейших в греко-римской и вольной борьбе, также соревнования пройдут среди юниорок.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланировали чемпионат мира в Красноярске.