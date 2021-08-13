"Сочи" проиграл "Партизану" и вылетел из Лиги конференций

ТАСС, 13 августа. Российский футбольный клуб "Сочи" в серии пенальти проиграл сербскому "Партизану" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе "Партизан" в Белграде.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2. В составе "Сочи" дубль оформил Сергей Терехов (33-я и 76-я минуты), у "Партизана" голами отметились Милош Йойич (55) и Александар Шчекич (90). Терехов впервые отличился в еврокубках. На 110-й минуте в составе "Партизана" произошла замена вратаря: вместо Александара Поповича на поле появился Неманья Стеванович. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу "Партизана", Стеванович отразил один удар.

Первая встреча команд завершилась ничьей (1:1). В раунде плей-офф квалификации "Партизан" сыграет с португальской "Санта-Кларой". Победа в раунде плей-офф позволит выйти в групповой этап турнира. Матчи состоятся 19 и 26 августа.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций, ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде российский клуб дважды обыграл азербайджанскую "Кешлю" (3:0, 4:2). "Партизан" занял второе место в турнирной таблице прошедшего чемпионата Сербии. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций клуб из Белграда прошел словацкий ДАК-1904 (1:0; 2:0).

Ранее выступление в Лиге конференций закончил казанский "Рубин", проигравший в четверг польскому "Ракуву" в ответном матче со счетом 0:1. Первая встреча завершилась вничью (0:0).

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.