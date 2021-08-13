Российские гандболистки узнали своих соперниц по групповому этапу чемпионата мира

ТАСС, 13 августа. Женская сборная России по гандболу на чемпионате мира 2021 года сыграет в группе В с командами Сербии, Камеруна и Польши. Жеребьевка турнира прошла в четверг.

В групповом этапе впервые примут участие 32 команды, ранее выступало 24. Все они будут разделены на восемь групп по четыре сборной в каждой. Первые три команды каждой группы выходят в основной турнир, в котором будут разделены на четыре группы по шесть команд в каждой, две лучшие сборные каждой группы выходят в четвертьфинал.

Российские гандболистки в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступят без национального флага и государственного гимна. Турнир пройдет в Испании с 2 по 19 декабря.

В активе женской сборной России четыре победы на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории. На прошлом мировом первенстве в 2019 году россиянки стали бронзовыми призерами.