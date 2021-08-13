Двукратный чемпион НБА Кавай Леонард подписал новый контракт с "Лос-Анджелес Клипперс"

По информации журналиста портала The Athletic Шэмса Чарании, соглашение рассчитано на четыре года, за это время Леонард получит $176,3 млн.

Леонарду 30 лет, он является двукратным чемпионом НБА (2014, 2019) и выступает за "Клипперс" с 2019 года. Ранее он представлял "Сан-Антонио" и "Торонто". Леонарда также дважды признавали лучшим игроком финальной серии плей-офф (2014, 2019), он пять раз участвовал в Матче всех звезд НБА (2016, 2017, 2019, 2020, 2021).

В прошлом сезоне "Клипперс" заняли четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона и дошли до полуфинала плей-офф, где в серии до четырех побед уступили "Финиксу" (2-4). Леонард провел 52 матча регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру 24,8 очка, 5,2 передачи и 6,5 подбора. В плей-офф он сыграл в 11 встречах, набирая 30,4 очка, 4,4 передачи и 7,7 подбора. В июле форвард перенес операцию по восстановлению разрыва крестообразной связки колена.