Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Торонто

ТАСС, 13 августа. Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Джеймса Дакворта в матче третьего круга теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в канадском Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 25-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем и представителем Грузии Николозом Басилашвили.

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Среди россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 15 августа.