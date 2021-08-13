Дабижа и Холомина вышли в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 13 августа. Россиянки Ксения Дабижа и Светлана Холомина обыграли испанок Паулу Сорию и Марию Карро и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Матч закончился со счетом 20:22, 21:17, 19:17 в пользу россиянок. В четвертьфинале Дабижа и Холомина сыграют с немками Карлой Боргер и Юлией Зуде, которые обыграли швейцарок Эсме Бёбнер и Зоэ Верже-Депре (21:12, 15:21, 15:11).

Чемпионат Европы завершится 15 августа. Победителем турнира 2020 года стали швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре. Третье место заняли россиянки Надежда Макрогузова и Холомина. Макрогузова пропускает текущий турнир из-за травмы.