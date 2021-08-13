В "Рубине" заявили, что футболист Деспотович отзаявлен из-за травмы на неделю

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Рубин" серб Джордже Деспотович отзаявлен из состава на сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по причине травмы на непродолжительный срок. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский.

Деспотович получил травму в матче третьего тура РПЛ c "Ахматом" (2:1) и выбыл из строя на несколько недель.

"Он пока травмирован, его временно отзаявили, на неделю, потом обратно вернем. Планируем пока заявить [тунисца Монтассара] Тальби. [Деспотович] вернется в заявку после того, как восстановится", - сказал Яровинский.

"Рубин" в четверг выбыл из Лиги конференций, уступив польскому "Ракуву" со счетом 0:1 в дополнительное время. После матча Деспотович в оскорбительной форме ответил одному из болельщиков в Instagram.

Деспотовичу 29 лет, он выступает за казанскую команду с июня 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. В составе "Рубина" провел 30 матчей, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за казахстанские "Астану", "Кайрат" и "Тобол", российский "Оренбург", сербские "Црвену Звезду" и "Спартак" (Суботица), бельгийский "Локерен". Является двукратным чемпионом Казахстана, обладателем Кубков Бельгии и Казахстана (дважды).