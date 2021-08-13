Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина заявила, что в синхронном плавании нет допинга

На прошедших Олимпийских играх в Токио российские синхронистки выиграли две золотые медали (в дуэте и командных соревнованиях). Ромашина является самой титулованной синхронисткой мира.

"Нет такого допинга, который помог бы синхронисткам, - сказала Ромашина. - Слава богу, в нашем виде спорта допинга нет. Можно говорить, что в других видах спорта что-то присутствует, но я буду говорить за себя и за свою команду, которая очень тщательно и трепетно относится к тому, что мы употребляем. Даже находясь в Олимпийской деревне, ни в коем случае спортсмен не имеет права оставлять свою тарелку без присмотра, потому что в любой момент кто-то может пройти мимо и что-то подсыпать, а мы этого не заметим, все должно быть отлажено, все должны быть внимательными".

В связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх, которые завершились 8 августа, россияне выступали без национального флага и государственного гимна.