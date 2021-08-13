Пиотровский: в Петербурге готовы развивать инфраструктуру для проведения Олимпиады-2036

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург обладает обширной спортивной инфраструктурой, способной принимать самые значимые мировые соревнования, и готов ее развивать для того, чтобы обеспечить возможность проведения Олимпиады-2036. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Ранее в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году, и несколько российских городов уже готовят свои заявки, в их числе - Санкт-Петербург.

"В Петербурге не только большая и богатая спортивная инфраструктура, но [город] умеет ее создавать. И если чего-то будет у нас не хватать, конечно, что-то обязательно нужно будет добавить. Если такое решение будет принято, то мы знаем и умеем [это делать]", - сказал Пиотровский, отвечая на вопрос о готовности инфраструктуры города к проведению Олимпиады-2036.

Вице-губернатор, курирующий в городском правительстве вопросы спорта и культуры, отметил, что "спортивная карьера Санкт-Петербурга развивается очень стремительно", о чем свидетельствует большое количество проводящихся международных соревнований. "В июле закончился чемпионат Европы по футболу, две недели назад прошли международные соревнования по триатлону (Ironman - прим. ТАСС)", - сказал он. По его мнению, "Петербург славится тем, что в нем не только комфортно, удобно, но еще и очень красиво проводить [различные события]".

Олимпиада 2024 года запланирована в Париже, 2028 года - в Лос-Анджелесе, 2032-го - в австралийском Брисбене.