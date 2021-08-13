Международный союз конькобежцев установил правила участия трансгендеров в соревнованиях

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) разработал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Согласно принятому регламенту ISU сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений при условии наличия заявления о том, что его гендерная индентичность - мужчина. ISU выдаст специальный сертификат, подтверждающий право на участие в соревнованиях под эгидой организации.

Сменившие пол мужчины могут выступать на соревнованиях, только если общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования. В случае несоблюдения этого требования право фигуристки на участие в женских соревнованиях будет приостановлено на год. При этом спортсмен не может принимать участие в соревнованиях мужчин на протяжении четырех лет после смены пола.

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард стала первым трансгендером, который выступил на Олимпийских играх. В Токио она выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг, не взяв ни одного веса. Гэвин Хаббард сменил пол в 2012 году в возрасте 34 лет. В 2017 году Хаббард выиграла серебро чемпионата мира.

В январе 2016 года медицинский комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операции по смене пола. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям. Сейчас хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.