{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Международный союз конькобежцев установил правила участия трансгендеров в соревнованиях

Женщины, сменившие пол на мужской, смогут участвовать в мужских соревнованиях практически беспрепятственно
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) разработал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

На эту тему

Согласно принятому регламенту ISU сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений при условии наличия заявления о том, что его гендерная индентичность - мужчина. ISU выдаст специальный сертификат, подтверждающий право на участие в соревнованиях под эгидой организации.

Сменившие пол мужчины могут выступать на соревнованиях, только если общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования. В случае несоблюдения этого требования право фигуристки на участие в женских соревнованиях будет приостановлено на год. При этом спортсмен не может принимать участие в соревнованиях мужчин на протяжении четырех лет после смены пола.

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард стала первым трансгендером, который выступил на Олимпийских играх. В Токио она выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг, не взяв ни одного веса. Гэвин Хаббард сменил пол в 2012 году в возрасте 34 лет. В 2017 году Хаббард выиграла серебро чемпионата мира.

В январе 2016 года медицинский комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операции по смене пола. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям. Сейчас хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.

Теги
Фигурное катание
Шахматные турниры
Россиянка Ольга Гиря проиграла в пятом туре чемпионата Европы по шахматам
Она уступила черными фигурами представительнице Армении Марии Геворгян
Читать полностью