Красильников и Стояновский не вышли в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 13 августа. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли испанцам Адриану Гавире и Пабло Эррере в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Встреча завершилась со счетом 21:16, 19:21, 15:12 в пользу испанцев.

Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков в 1/8 финала сыграют с представителями Нидерландов Кристианом Варенхорстом и Стивеном ван де Велде. Никита Лямин и Тарас Мыськив встретятся с немцами Лукасом Пфрецшнером и Нильсом Элерсом.

Красильников и Стояновский являются серебряными призерами Олимпийских игр в Токио, чемпионами мира 2019 года. На чемпионате Европы 2020 года в латвийской Юрмале россияне заняли второе место.