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Летние олимпийские виды спорта

Россиянки Дабижа и Холомина проиграли в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

Спортсменки уступили немкам Карле Боргер и Юлии Зуде

ТАСС, 13 августа. Россиянки Ксения Дабижа и Светлана Холомина проиграли представительницам Германии Карле Боргер и Юлии Зуде в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Встреча завершилась со счетом 21:18, 21:19 в пользу немок.

Чемпионат Европы завершится 15 августа. Победителем турнира 2020 года стали швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре. Третье место заняли россиянки Надежда Макрогузова и Холомина. Макрогузова пропускает текущий турнир из-за травмы.

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