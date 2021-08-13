Россиянки Дабижа и Холомина проиграли в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 13 августа. Россиянки Ксения Дабижа и Светлана Холомина проиграли представительницам Германии Карле Боргер и Юлии Зуде в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.
Встреча завершилась со счетом 21:18, 21:19 в пользу немок.
Чемпионат Европы завершится 15 августа. Победителем турнира 2020 года стали швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре. Третье место заняли россиянки Надежда Макрогузова и Холомина. Макрогузова пропускает текущий турнир из-за травмы.