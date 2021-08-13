Россиянки Дабижа и Холомина проиграли в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

Зеленский потребовал от полиции жестко реагировать на расизм в стране

Чемпион Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк ранее сообщил, что подвергся нападению в Киеве на почве расовой нетерпимости

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