Тема трансгендеров опять всколыхнула спорт. Началась подготовка к зимней Олимпиаде

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) взбодрил пятничный вечер публикацией правил участия трансгендеров в своих соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. Главное - бывшим мужчинам на особых условиях разрешат выступать в женских соревнованиях. В России к такому решению не все отнеслись с пониманием.

Релиз ISU вышел меньше чем через две недели после дебюта транс-женщины на Олимпийских играх в Токио. В историю вошла новозеландка Лорел Хаббард - бывший тяжелоатлет, который в 2012 году, уже после окончания карьеры, решил стать женщиной. А затем - возобновить выступления на профессиональном уровне.

С переходом из мужской в женскую категорию ситуация сложнее. Для такого перехода потребуется, чтобы общий уровень тестостерона составлял менее 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования. Выполнение этого условия может быть проконтролировано путем тестирования. В случае нарушения спортсмен будет отлучен от участия в женских соревнованиях на 12 месяцев. Что еще важно - всю информацию о спортсменах-трансгендерах ISU будет держать в тайне.

ISU в релизе для начала дал свое объяснение термина "трансгендер". Он будет использоваться для лиц, чья гендерная идентичность отличается от пола, установленного при рождении (независимо от того, подвергался ли человек какой-либо форме медицинского вмешательства). После указаны правила перехода спортсменов при смене пола. Для перехода в мужскую категорию процедура проста - достаточно письменного заявления от спортсмена о том, что его гендерная идентичность "мужчина". Далее ISU выдаст сертификат, подтверждающий право участвовать в соревнованиях. При этом спортсмен не будет иметь права участвовать в женских соревнованиях после начала гормональной терапии.

Такое решение позволило ей уже в 2017 году стать серебряным призером чемпионата мира, что уже тогда вызывало множество критических высказываний со стороны соперниц, которые упрекали организаторов в создании неравных соревновательных условий. После новости об участии Хаббард в Олимпийских играх возникла еще более серьезная дискуссия. Разгореться скандалу не дало выступление новозеландки - во время соревнований 43-летняя спортсменка не сумела справиться с начальным весом и заняла последнее место.

"Каждый сам решает, кем ему быть - мужчиной или женщиной, - сказал президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. - На этот вопрос надо смотреть с профессиональной точки зрения, включать логику. За всю историю существования женской тяжелой атлетики не было ни одной спортсменки, которая бы в возрасте 43 лет смогла выступить даже на континентальном чемпионате. И такого уже не будет никогда, в возрасте 43 лет ни один человек в тяжелой атлетике не способен конкурировать с молодыми спортсменами".

"Возникает вопрос: как тогда этот спортсмен стал конкурентоспособным? Отвечая на него, мы не обнаружим ни уникальной методики тренировок, ни проснувшегося вдруг таланта. Вывод о том, что позволяет этому человеку быть конкурентоспособным, можно сделать самим", - добавил он.

Реакция

Схожее мнение после релиза ISU высказали и представители российского фигурного катания. "Совсем с ума сошли, - сказал олимпийский призер, тренер Александр Жулин. - Одно дело - разрешить женщинам соревноваться с мужчинами, ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю. Сейчас на Олимпийских играх в Токио девочка бежала 200 метров, так она, как говорят специалисты, без техники стала второй, а если бы дистанция была еще на десять метров длиннее, то и вовсе победила бы. Но она же выглядит как мужчина. Как она может участвовать в соревнованиях среди женщин?"

"Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место. Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на все происходящее уже не могу смотреть", - заметил он.

Коллега Жулина, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков на новость отреагировал более сдержанно. "Я не знаком с трансгендерными спортсменами в нашем спорте, - сказал он. - Если кто-то будет участвовать, ничего страшного не случится. На Олимпийских играх трансгендер выступал в соревнованиях по штанге, никакого преимущества ему это не дало. Я не думаю, что это как-то повлияет на спортивные результаты".

"Я спокойно отношусь к этому решению. У меня нет ни радости, ни возмущения по этому поводу. Это как бы природа, я не думаю, что решение ISU может повлиять на природу", - добавил Траньков.

Дискуссия на эту тему наверняка еще продолжится, однако можно предположить, что этот релиз - начало подготовки международных спортивных федераций по зимним видам спорта к Олимпийским играм в Пекине, старт которым будет дан уже в феврале. Не исключено, что публикация таких правил позволит избежать кривотолков на тему участия в соревнованиях трансгендеров.

Международный олимпийский комитет (МОК) свою позицию по этому вопросу высказал еще в 2015 году, допустив к участию в Играх даже трансгендеров, не сменивших пол операционным путем. Это стало сигналом и для международных федераций. При этом теперь МОК пытается скинуть с себя ответственность за возможные случаи спортивных успехов трансгендеров, которые спровоцируют разговоры о нечестном характере соревнований. На одной из последних пресс-конференций глава МОК Томас Бах, комментируя участие Хаббард в Олимпиаде, отметил, что допуск к Играм ей предоставила международная федерация.