{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Брентфорд" обыграл "Арсенал" в матче открытия чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Витали Янельт ("Брентфорд") и Гранит Джака ("Арсенал") AP photo/Ian Walton
Описание
Витали Янельт ("Брентфорд") и Гранит Джака ("Арсенал")
© AP photo/Ian Walton

ТАСС, 13 августа. "Брентфорд" на своем поле обыграл лондонский "Арсенал" в матче открытия чемпионата Англии по футболу со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Серхио Каньос (22-я минута) и Кристиан Нёргор (73).

"Брентфорд" впервые с 1947 года сыграл в матче высшего дивизиона английского первенства, "Арсенал" завершил прошедший чемпионат на восьмой строчке, не сумев выйти в еврокубки.

Во втором туре "Брентфорд" 21 августа на выезде сыграет с "Кристал Пэласом", "Арсенал" днем позднее примет "Челси".

Теги
Футбол в Англии
Футбол в России
"Ростов" - ЦСКА и еще три матча откроют программу четвертого тура РПЛ
"Нижний Новгород" на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом", московский "Спартак" примет екатеринбургский "Урал", столичное "Динамо" проведет выездной матч против грозненского "Ахмата"
Читать полностью