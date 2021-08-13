"Брентфорд" обыграл "Арсенал" в матче открытия чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 13 августа. "Брентфорд" на своем поле обыграл лондонский "Арсенал" в матче открытия чемпионата Англии по футболу со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Серхио Каньос (22-я минута) и Кристиан Нёргор (73).

"Брентфорд" впервые с 1947 года сыграл в матче высшего дивизиона английского первенства, "Арсенал" завершил прошедший чемпионат на восьмой строчке, не сумев выйти в еврокубки.

Во втором туре "Брентфорд" 21 августа на выезде сыграет с "Кристал Пэласом", "Арсенал" днем позднее примет "Челси".