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Футбол в Испании

Черышев заработал пенальти в победном матче "Валенсии" на старте чемпионата Испании

"Валенсия" обыграла "Хетафе" со счетом 1:0
Денис Черышев и Джене Даконам EPA-EFE/BIEL ALINO
Описание
Денис Черышев и Джене Даконам
© EPA-EFE/BIEL ALINO

ТАСС, 13 августа. "Валенсия" со счетом 1:0 на своем поле обыграла "Хетафе" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

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Единственный мяч на 11-й минуте встречи с пенальти забил Карлос Солер. 11-метровый удар был назначен после нарушения на российском полузащитнике Денисе Черышеве, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

На третьей минуте красную карточку получил защитник "Валенсии" Уго Гильямон. На 76-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник "Хетафе" Эрик Кабако.

Во втором туре "Валенсия" 21 августа на выезде сыграет с "Гранадой". "Хетафе" днем позже примет "Севилью".

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