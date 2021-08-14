Черышев заработал пенальти в победном матче "Валенсии" на старте чемпионата Испании

ТАСС, 13 августа. "Валенсия" со счетом 1:0 на своем поле обыграла "Хетафе" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч на 11-й минуте встречи с пенальти забил Карлос Солер. 11-метровый удар был назначен после нарушения на российском полузащитнике Денисе Черышеве, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

На третьей минуте красную карточку получил защитник "Валенсии" Уго Гильямон. На 76-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник "Хетафе" Эрик Кабако.

Во втором туре "Валенсия" 21 августа на выезде сыграет с "Гранадой". "Хетафе" днем позже примет "Севилью".