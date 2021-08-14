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НХЛ

Лучший снайпер прошлого сезона НХЛ Мэттьюс пропустит не менее шести недель после операции

Форвард "Торонто" провел большую часть прошедшего регулярного чемпионата с травмой запястья
Остон Мэттьюс AP Photo/Paul Sancya
Описание
Остон Мэттьюс
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 14 августа. Американский форвард канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Остон Мэттьюс пропустит не менее шести недель после операции на запястье. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Мэттьюс начал испытывать дискомфорт на этой неделе после увеличения тренировочных нагрузок. Сообщается, что с травмой запястья форвард провел большую часть прошлого сезона.

Мэттьюсу 23 года, он был выбран "Торонто" под общим первым номером на драфте 2016 года. В 52 матчах прошедшего регулярного чемпионата форвард набрал 66 очков (41 шайба + 25 передач) и стал лучшим снайпером лиги. По итогам сезона-2016/17 Мэттьюс выиграл приз лучшему новичку ("Колдер Трофи").

"Торонто" начнет новый сезон в ночь на 14 октября матчем против "Монреаля".

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