Лучший снайпер прошлого сезона НХЛ Мэттьюс пропустит не менее шести недель после операции

ТАСС, 14 августа. Американский форвард канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Остон Мэттьюс пропустит не менее шести недель после операции на запястье. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Мэттьюс начал испытывать дискомфорт на этой неделе после увеличения тренировочных нагрузок. Сообщается, что с травмой запястья форвард провел большую часть прошлого сезона.

Мэттьюсу 23 года, он был выбран "Торонто" под общим первым номером на драфте 2016 года. В 52 матчах прошедшего регулярного чемпионата форвард набрал 66 очков (41 шайба + 25 передач) и стал лучшим снайпером лиги. По итогам сезона-2016/17 Мэттьюс выиграл приз лучшему новичку ("Колдер Трофи").

"Торонто" начнет новый сезон в ночь на 14 октября матчем против "Монреаля".