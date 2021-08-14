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Паралимпиада в Токио

Сборная России прошла электронную регистрацию на Паралимпийские игры

Первая группа административного персонала команды прибудет в Токио 15 августа
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сборная Паралимпийского комитета России (ПКР) успешно прошла электронную регистрацию на Игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава российской делегации на Паралимпиаде, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

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"Прошли электронную регистрацию. Оргкомитетом Паралимпиады утверждены 242 спортсмена. Все наши технические и именные заявки во всех 19 видах программы, в которых примут участие наши спортсмены, были подтверждены", - сказал Рожков.

Он добавил, что первая группа административного персонала команды прибудет в Токио 15 августа. 17 августа состоится открытие Паралимпийской деревни.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.

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