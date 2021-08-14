Легкоатлетка Сидорова рассказала, что сочувствует получившей травму на Олимпиаде Клишиной

ТАСС, 14 августа. Серебряный призер Олимпиады в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова рассказала, что сочувствует прыгунье в длину Дарье Клишиной, получившей на Играх травму ноги. Комментарий Сидоровой приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Клишина травмировалась во время квалификации олимпийского турнира в Токио.

"Мы с Дашей раньше всех приехали в Олимпийскую деревню, жили рядом и все время были вместе, - сказала Сидорова. - Всегда очень обидно, когда спортсмен травмируется, тем более на Олимпиаде. По-человечески я ей очень сочувствую".

Сидоровой 30 лет, она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении. Клишиной 30 лет, на чемпионате мира 2017 года в Лондоне она выиграла серебряную награду.