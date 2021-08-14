Футболист "Ростова" Хасимото назвал бывшего тренера команды Карпина своим "русским отцом"

Карпин заявил, что подумал об уходе из "Ростова" после первой игры в РПЛ

23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Сообщалось, что он будет совмещать работу в "Ростове" и национальной команде до конца года. 2 августа "Ростов" объявил об уходе Карпина, его сменил Юрий Семин.

"Очень удивился [уходу Карпина], и, признаюсь, мне было очень грустно, - сказал Хасимото. - Теперь хочу проявлять себя, расти как футболист и показать Карпину, что он старался не зря, работая со мной. Он был и является для меня человеком с большой буквы, мы были дружны, и он всегда помогал мне. Если резюмировать наши отношения, он был для меня русским отцом".

Карпин возглавлял "Ростов" 3 года 8 месяцев - дольше всех из текущих тренеров команд РПЛ. Ранее специалист работал в московском "Спартаке" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорке" (2014-2015) и армавирском "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.

На старте сезона-2021/22 "Ростов" потерпел два домашних поражения от московского "Динамо" (0:2) и петербургского "Зенита" (2:4), а также сыграл на выезде вничью с подмосковными "Химками" (1:1), клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.