Футболист "Ростова" Хасимото назвал бывшего тренера команды Карпина своим "русским отцом"

ТАСС, 14 августа. Японский полузащитник клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" Кэнто Хасимото считает бывшего главного тренера команды Валерия Карпина своим "русским отцом". Комментарий игрока приводит телеканал "Матч ТВ".
23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Сообщалось, что он будет совмещать работу в "Ростове" и национальной команде до конца года. 2 августа "Ростов" объявил об уходе Карпина, его сменил Юрий Семин.
"Очень удивился [уходу Карпина], и, признаюсь, мне было очень грустно, - сказал Хасимото. - Теперь хочу проявлять себя, расти как футболист и показать Карпину, что он старался не зря, работая со мной. Он был и является для меня человеком с большой буквы, мы были дружны, и он всегда помогал мне. Если резюмировать наши отношения, он был для меня русским отцом".
Карпин возглавлял "Ростов" 3 года 8 месяцев - дольше всех из текущих тренеров команд РПЛ. Ранее специалист работал в московском "Спартаке" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорке" (2014-2015) и армавирском "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.
На старте сезона-2021/22 "Ростов" потерпел два домашних поражения от московского "Динамо" (0:2) и петербургского "Зенита" (2:4), а также сыграл на выезде вничью с подмосковными "Химками" (1:1), клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.