{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Стал известен срок контракта футболиста Варана с "Манчестер Юнайтед"

Французский защитник будет выступать за английский клуб до 2026 года
Рафаэль Варан AP Photo/Jon Super
Описание
Рафаэль Варан
© AP Photo/Jon Super

ТАСС, 14 августа. Соглашение французского защитника Рафаэля Варана с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" рассчитано на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О переходе 28-летнего футболиста "Манчестер Юнайтед" объявил 27 июля. О сроках контракта тогда не сообщалось.

"Манчестер Юнайтед" - один из самых знаковых клубов мирового футбола, возможность приехать сюда и сыграть в чемпионате Англии - это то, от чего я не мог отказаться, - сказал Варан. - Я хочу добиться гораздо большего в своей карьере, и я знаю, что присоединяюсь к команде, полной великих игроков, которые вместе будут выигрывать матчи и трофеи. Я присоединяюсь к команде, которая готова играть на самом высоком уровне".

Варан с 2011 года выступал за мадридский "Реал", за который провел 360 матчей, забил 17 мячей и отдал 7 голевых передач. В составе испанской команды он четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и чемпионат страны. В сезоне-2010/11 Варан выступал за французский клуб "Ланс". Вместе со сборной Франции защитник выиграл чемпионат мира 2018 года в России, став четвертым футболистом в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира за один сезон.

Теги
Футбол в Англии
Паралимпиада в Токио
Рожков: российские паралимпийцы получат по 4 млн рублей за золотую медаль Игр в Токио
За серебряную медаль будет выплачено 2,5 млн рублей, за бронзовую - 1,7 млн рублей
Рожков: российские паралимпийцы получат по 4 млн рублей за золотую медаль Игр в Токио
Читать полностью