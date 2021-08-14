Стал известен срок контракта футболиста Варана с "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 14 августа. Соглашение французского защитника Рафаэля Варана с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" рассчитано на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О переходе 28-летнего футболиста "Манчестер Юнайтед" объявил 27 июля. О сроках контракта тогда не сообщалось.

"Манчестер Юнайтед" - один из самых знаковых клубов мирового футбола, возможность приехать сюда и сыграть в чемпионате Англии - это то, от чего я не мог отказаться, - сказал Варан. - Я хочу добиться гораздо большего в своей карьере, и я знаю, что присоединяюсь к команде, полной великих игроков, которые вместе будут выигрывать матчи и трофеи. Я присоединяюсь к команде, которая готова играть на самом высоком уровне".

Варан с 2011 года выступал за мадридский "Реал", за который провел 360 матчей, забил 17 мячей и отдал 7 голевых передач. В составе испанской команды он четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и чемпионат страны. В сезоне-2010/11 Варан выступал за французский клуб "Ланс". Вместе со сборной Франции защитник выиграл чемпионат мира 2018 года в России, став четвертым футболистом в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира за один сезон.