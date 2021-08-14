Путин поприветствовал гостей хоккейного матча в честь 70-летия Ахмата Кадырова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей хоккейного матча, приуроченного к 70-летию со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Встреча между командами "Ахмат" и "Легенды хоккея" проходит в субботу на ледовой арене ЦСКА.

"Уверен, что встреча пройдет на высоком организационном уровне, в дружеской, неформальной обстановке, а участники команд "Ахмат" и "Легенды хоккея" порадуют многочисленных зрителей яркой и динамичной игрой", - говорится в тексте.

Президент в приветственном слове отметил, что "во многом благодаря мужеству этого выдающегося государственного деятеля, его глубокой любви к родной земле, искренней заботе о благополучии людей была принята конституция Чеченской Республики, взят твердый курс на восстановление законности и правопорядка в республике, заложена надежная основа для решения насущных задач развития региона".

Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 г. в Караганде Казахской ССР (ныне Республика Казахстан), куда в 1940-х гг. из Чечено-Ингушской АССР были депортированы его родители. В 1957 г. семья вернулась в Чечню, в с. Центарой (ныне - с. Ахмат-Юрт) Курчалоевского района. 12 июня 2000 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмата Кадырова главой администрации Чеченской Республики. Он вступил в должность 20 июня.

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 г. в результате теракта, совершенного на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.