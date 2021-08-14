Хет-трик Фернандеша и четыре передачи Погба помогли "Манчестер Юнайтед" разгромить "Лидс"

ТАСС, 14 августа. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лидс" со счетом 5:1 в домашнем матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе "Манчестера" хет-триком отметился португальский полузащитник Бруну Фернандеш (30, 54, 60-я минуты). Он стал первым футболистом "Манчестер Юнайтед" с 1977 года, которому удалось забить три мяча в первом туре чемпионата. Также голами в составе "Манчестер Юнайтед" отметились Мэйсон Гринвуд (52) и Фред (68). У "Лидса" отличился защитник Люк Эйлинг (48).

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал четыре голевые передачи. Он стал седьмым игроком в истории Английской премьер-лиги, которому удалось сделать четыре голевых паса в одном матче, и первым - в истории "Манчестер Юнайтед". В прошлом сезоне на счету Погба были три голевые передачи в 26 матчах.

На 75-й минуте в составе "Манчестер Юнайтед" дебютировал английский полузащитник Джейдон Санчо, перешедший этим летом из дортмундской "Боруссии". За "Боруссию" он провел 137 матчей, забил 50 голов и сделал 64 результативные передачи. Вместе с командой он завоевал Кубок и Суперкубок Германии.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 22 августа сыграет в гостях с "Саутгептоном". "Лидс" днем ранее примет "Эвертон".