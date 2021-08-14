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Хоккей в России

Хоккейный матч памяти Ахмата Кадырова прошел в Москве

"Легенды хоккея" победили команду "Ахмат" со счетом 9:8

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Хоккейный матч, приуроченный к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, прошел в субботу в Москве на малой ледовой арене ЦСКА.

В матче приняли участие команды "Легенды хоккея" и "Ахмат". Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу "Легенд хоккея". Все игроки выступали под 70-м номером.

В матче принимали участие отечественные хоккеисты, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, а также игрок сборной России Александр Овечкин.

Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). 12 июня 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмата Кадырова главой администрации Чеченской Республики. Он вступил в должность 20 июня. В 2003 году Ахмат Кадыров был избран первым президентом Чеченской Республики, получив 80,84% голосов избирателей.

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта, совершенного на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.

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Овечкин, Александр МихайловичКадыров, Ахмат АбдулхамидовичФетисов, Вячеслав АлександровичХоккей в России
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