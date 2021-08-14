Завершились соревнования по грэпплингу на чемпионате мира среди кадетов и юниоров в Уфе

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Соревнования по неолимпийскому виду борьбы грэпплингу завершились на чемпионате мира по борьбе среди кадетов и юниоров в Уфе.

В соревнованиях кадетов у женщин золотые медали завоевали россиянки Диана Мельниченко (до 46 кг), Виолетта Цыгулева (до 52 кг), Алина Копейкина (до 65 кг), Александра Племяшова (до 90 кг); серебряными призерами стали Улана Ходжинова (до 46 кг), Полина Титаренко (до 56 кг), Екатерина Кулиш (до 60 кг); обладателями бронзовых медалей стали Дарья Юшан (до 49 кг), Вероника Карахонова (до 60 кг), Алина Бикмуханова (до 65 кг), Валентина Мищенко (до 90 кг).

У мужчин победителями стали Степан Зубков (до 54 кг), Мохьмад Закаров (до 58 кг), Иса Албогачиев (до 69 кг), Гамид Хиясов (до 110 кг); серебряные медали завоевали Руслан Багышов (до 63 кг), Арслан Гаджиев (до 76 кг); бронзовыми призерами стали Адлан Дудургаджиев (до 69 кг), Никита Артамонов (до 76 кг), Алияр Нагиев (до 85 кг).

Среди юниоров в женских соревнованиях чемпионками мира стали Аделина Мурзабаева (до 53 кг), Анастасия Максимочкина (до 71 кг); серебряные медали завоевали Мария Коблова (до 49 кг), Анна Бузило (до 58 кг); бронзовые награды выиграли Валерия Давыдова (до 49 кг), Дарья Лукьянчикова (до 58 кг). У мужчин победителями стали Евгений Волченков (до 58 кг), Ислам Бочкаев (до 66 кг), Ибрагим Магомедов (до 71 кг), Исмаил Мугутдинов (до 84 кг); серебряные медали выиграли Николай Амшинский (до 77 кг), Магомедамин Кочкаев (до 92 кг), Рустам Билалов (до 130 кг); обладателем бронзовой награды стал Магомедали Омаров (до 130 кг).

Соревнования по вольной борьбе пройдут с 16 по 18 августа, по женской борьбе - с 18 по 20 августа, по греко-римской борьбе - с 20 по 22 августа.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланирован чемпионат мира в Красноярске.