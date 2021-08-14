Гол Зобнина помог "Спартаку" обыграть "Урал" в матче чемпионата России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный мяч на 27-й минуте забил Роман Зобнин. Для полузащитника этот гол стал первым в РПЛ с 21 ноября 2020 года, когда он отличился в матче с "Динамо" (1:1).
"Спартак" прервал серию из трех поражений в разных турнирах. Красно-белые дважды проиграли португальской "Бенфике" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с одинаковым счетом 0:2, а в матче прошлого тура РПЛ на своем поле уступили "Нижнему Новгороду" (1:2). Из-за травм матч пропустили полузащитники "Спартака" Виктор Мозес и Квинси Промес, а также нападающий Георгий Мелкадзе.
"Урал" провел первый матч под руководством Игоря Шалимова. 52-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Юрия Матвеева. В качестве футболиста Шалимов выступал за "Спартак" с 1980 по 1991 год и стал чемпионом СССР (1989).
После четырех туров "Спартак" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Урал" с одним очком остался на предпоследнем, 15-м месте. В следующем туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", "Урал" в этот же день примет столичное "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Рубин
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|7-3
|9
|4
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|Спартак
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|8
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|10
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|11
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|12
|ЦСКА
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|13
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|14
|Ростов
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|15
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0