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Футбол в России

Гол Зобнина помог "Спартаку" обыграть "Урал" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых
Роман Зобнин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Роман Зобнин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 27-й минуте забил Роман Зобнин. Для полузащитника этот гол стал первым в РПЛ с 21 ноября 2020 года, когда он отличился в матче с "Динамо" (1:1).

"Спартак" прервал серию из трех поражений в разных турнирах. Красно-белые дважды проиграли португальской "Бенфике" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с одинаковым счетом 0:2, а в матче прошлого тура РПЛ на своем поле уступили "Нижнему Новгороду" (1:2). Из-за травм матч пропустили полузащитники "Спартака" Виктор Мозес и Квинси Промес, а также нападающий Георгий Мелкадзе.

"Урал" провел первый матч под руководством Игоря Шалимова. 52-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Юрия Матвеева. В качестве футболиста Шалимов выступал за "Спартак" с 1980 по 1991 год и стал чемпионом СССР (1989).

После четырех туров "Спартак" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Урал" с одним очком остался на предпоследнем, 15-м месте. В следующем туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", "Урал" в этот же день примет столичное "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Рубин33006-19
3Динамо33007-39
4Локомотив32106-37
5Нижний Новгород42115-47
6Сочи32014-26
7Спартак42023-36
8Уфа41125-64
9Химки31113-44
10Краснодар31025-43
11Ахмат31024-53
12ЦСКА31023-43
13Арсенал31023-73
14Ростов30123-71
15Урал40131-71
16Крылья Советов30032-50

 

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