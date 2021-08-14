Гол Зобнина помог "Спартаку" обыграть "Урал" в матче чемпионата России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 27-й минуте забил Роман Зобнин. Для полузащитника этот гол стал первым в РПЛ с 21 ноября 2020 года, когда он отличился в матче с "Динамо" (1:1).

"Спартак" прервал серию из трех поражений в разных турнирах. Красно-белые дважды проиграли португальской "Бенфике" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с одинаковым счетом 0:2, а в матче прошлого тура РПЛ на своем поле уступили "Нижнему Новгороду" (1:2). Из-за травм матч пропустили полузащитники "Спартака" Виктор Мозес и Квинси Промес, а также нападающий Георгий Мелкадзе.

"Урал" провел первый матч под руководством Игоря Шалимова. 52-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Юрия Матвеева. В качестве футболиста Шалимов выступал за "Спартак" с 1980 по 1991 год и стал чемпионом СССР (1989).

После четырех туров "Спартак" набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Урал" с одним очком остался на предпоследнем, 15-м месте. В следующем туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", "Урал" в этот же день примет столичное "Динамо".