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Футбол в России

Футболисты "Ниццы" разгромили действующего чемпиона Франции "Лилль" со счетом 4:0

Главным тренером "Ниццы" является Кристоф Гальтье, который в прошлом сезоне привел "Лилль" к победе в национальном первенстве

ТАСС, 14 августа. "Ницца" разгромила "Лилль" со счетом 4:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

Мячи забили Каспер Дольберг (1, 64-я минуты), Хишам Будауи (5) и Амин Гуири (45). На 71-й минуте Гуири забил пятый мяч в ворота "Лилля", однако главный судья матча после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил взятие ворот.

"Лилль" является действующим чемпионом Франции, главным тренером клуба в прошлом сезоне был Кристоф Гальтье, который сейчас возглавляет "Ниццу".

В первом туре "Ницца" сыграла вничью с "Реймсом", в третьем туре клуб 22 августа примет "Марсель". "Лилль" в стартовом матче чемпионата разошелся миром с "Мецем" , 21 августа команда в гостях встретится с "Сент-Этьеном".

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