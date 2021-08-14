Россиянки проиграли испанкам в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Испании в матче второго тура Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Турнир проходит на Фестивальной площади в Лужниках в Москве.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Анна Чернякова (9-я и 18-я минуты) и Дарья Шквара (11). У испанок отличились Кармен Фреснеда (7), Мария Гутьеррес (23), Сара Гонсалес (27) и Джессика Игейрас (31).

В первом туре российские футболистки в дополнительное время обыграли команду США со счетом 2:1. Сборная России занимает третье место в турнирной таблице с двумя очками. Лидируют бразильянки, набравшие шесть очков. Команда Испании имеет в активе три очка, американки очков не набрали.

В заключительном туре в воскресенье сборная России сыграет с командой Бразилии, которая уже обеспечила себе победу в турнире.

Женский Межконтинентальный кубок проводится впервые. Соревнования завершатся 15 августа.

Мужская российская команда трижды выигрывала Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015) и делит первое место по количеству побед на турнире с бразильцами. С 19 по 29 августа на площадке в Лужниках пройдет мужской чемпионат мира по пляжному футболу.