Мележиков обсудит с футболистом "Спартака" Жиго продление контракта на следующей неделе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Евгений Мележиков обсудит с защитником Самюэлем Жиго продление соглашения на следующей неделе. Об этом Мележиков рассказал журналистам.

Действующий контракт Жиго с клубом рассчитан до окончания текущего сезона.

"Я разговаривал с агентом Жиго на прошлой неделе, у меня была видеоконференция, - сказал Мележиков. - Агент настаивает на том, что у Жиго тяжелая семейная ситуация, необходимость быть резидентом Европы для того, чтобы видеть сына. Я с Жиго буду разговаривать насчет контракта после выходных, на следующей неделе. Но пока агент говорит, что дело не в деньгах, а в сыне".

"На следующей неделе вернется агент Зелимхана Бакаева, я думаю, что мы услышим цифры, которые они хотят. Будем смотреть и принимать решение. Но я думаю, что Зелимхану нужно зацикливаться не на продлении контракта, а на более высокой результативности", - добавил Мележиков.

Мележиков отметил, что в случае переподписания контракта с капитаном "Спартака" Георгием Джикией, клуб опубликует информацию на сайте. Кроме того, на следующей неделе решится вопрос с арендой в "Уфу" полузащитника Остона Урунова. "Что касается Урунова, то я думаю, что мы завершим вопрос с его арендой в "Уфу" в понедельник или вторник", - отметил Мележиков.