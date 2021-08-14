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Футбол в Германии

Футболист Рауш подписал контракт с клубом второго немецкого дивизиона "Нюрнберг"

Последней командой защитника было московское "Динамо"
Константин Рауш Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Константин Рауш
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Российский защитник Константин Рауш подписал контракт с футбольным клубом "Нюрнберг", выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Об этом сообщает пресс-служба "Нюрнберга".

Срок соглашения не сообщается.

Последним клубом Рауша было московское "Динамо", за которое он выступал с января 2018 года по декабрь 2020 года. В составе бело-голубых игрок провел 48 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал восемь результативных передач. Ранее Рауш выступал за германские "Ганновер", "Штутгарт", "Дармштадт" и "Кёльн".

В составе сборной России Рауш провел девять встреч и отдал два голевых паса.

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