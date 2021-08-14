Футболисты Дюмфрис и Джеко стали игроками "Интера"

ТАСС, 14 августа. Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис и боснийский форвард Эдин Джеко стали футболистами итальянского клуба "Интер". Об этом сообщает пресс-служба команды.

25-летний Дюмфрис заключил соглашение до июля 2025 года. Соглашение с 35-летним Джеко рассчитано до июля 2023 года.

Дюмфрис ранее выступал за нидерландский ПСВ, проведя за клуб в общей сложности 124 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 20 результативных передач, в его активе также 23 матча за национальную команду Нидерландов и два гола.

Джеко выступал за германский "Вольфсбург", английский "Манчестер Сити" и итальянскую "Рому". Он является чемпионом Германии и двукратным победителем чемпионата Англии. За сборную Боснии и Герцеговины он провел 114 матчей и забил 59 голов.

В первом туре чемпионата Италии "Интер" 21 августа примет "Дженоа".