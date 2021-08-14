Березуцкий рассказал о повреждении футболиста ЦСКА Фернандеса в матче с "Ростовом"

ТАСС, 14 августа. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес был заменен по ходу матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" из-за повреждения. Об этом телеканалу "Матч ТВ" рассказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Фернандес был заменен на 61-й минуте матча.

"Марио еще в перерыве предупредил о том ударе, который у него был в первом тайме. [Он сказал], что у него побаливает и что он может не доиграть, мы были к этому готовы. И я удивлен немного состоянием поля в это время года. Оно странноватое", - сказал Березуцкий.

Фернандесу 30 лет, он провел 32 матча в составе сборной России. Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. За ЦСКА Фернандес выступает с 2012 года.