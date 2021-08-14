Лешуков и Семенов не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 14 августа. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков проиграли норвежцам Андреасу Молу и Кристиану Сёруму в матче 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Матч закончился со счетом 18:21, 21:18, 15:8 в пользу норвежцев.

После вылета Лешукова и Семенова на турнире не осталось российских волейболистов.

Лешуков и Семенов являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года в Москве. На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала, где проиграли Молу и Сёруму. В финале олимпийского турнира норвежцы победили другую российскую пару - Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского.